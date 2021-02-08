Иран оценил перспективы взаимодействия с Россией в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва и Тегеран имеют хорошие перспективы сотрудничества по борьбе с пандемией коронавируса, в частности по вакцине. Об этом заявил 8 февраля председатель Меджлиса (однопалатного парламента - прим. ТАСС) Ирана Мохаммад Багер Галибаф по итогам встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Галибаф поблагодарил правительство России за сотрудничество и внимание к Ирану, а также за поставки вакцины от коронавируса в республику. "Сформированы перспективы хорошего взаимодействия в этой области", - сказал он.

Глава Меджлиса отметил, что в Иране на стадии финальных тестов находятся две местные вакцины. "Они максимум в течение предстоящих двух месяцев поступят на рынок для общественного использования", - информировал он.

"Но то взаимодействие, которое сложилось между нашими странами по вакцине, является эталонным и образцовым", - подчеркнул политик.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Тегеран 4 февраля. По словам министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки, поставки препарата позволяют начать вакцинацию в Иране уже 9 февраля. Как информировал 7 февраля посол Ирана в РФ Казем Джалали, следующую партию "Спутника V" доставят в страну до 18 февраля.