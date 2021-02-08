Садовничий заявил, что человеческий мозг невозможно изучить до конца

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Человеческий мозг полностью изучить невозможно. Такое мнение ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий высказал в понедельник на заседании Совета по науке и образованию, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина.

"Виктор Антонович, вы действительно считаете, что мозг человека невозможно изучить?" - спросил Путин. "Мозг изучить до конца невозможно", - ответил ректор МГУ, сославшись на основанный на категории бесконечности парадокс Зенона, согласно которому "Ахиллес не догонит черепаху".

"Мозг, к сожалению или к счастью, это та самая бесконечность, где мы будем по ступеньке пробираться", - рассказал Садовничий.

"Понятно, спасибо большое", - с улыбкой ответил Путин.