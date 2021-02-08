При доставке первой партии вакцины AstraZeneca в Латвию был нарушен температурный режим

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Температурный режим был нарушен при доставке первой партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") в Латвию. В связи с этим республика ожидает со стороны производителя одобрения, чтобы можно было использовать препарат, сообщает в понедельник Национальная служба здравоохранения страны.

"Получив вакцины, было констатировано, что поставщик отклонился от предписанной процедуры - температура доставки вакцин была на полградуса ниже установленной от 2 до 8 градусов Цельсия. Теперь ожидается подтверждение от производителя для дальнейшего использования вакцин, чтобы гарантировать качество вакцинации. Перед передачей вакцин дальше, чтобы полностью убедиться в качестве процесса вакцинации, сейчас запрошено и ожидается подтверждение от производителя AstraZeneca, что такое отступление не влияет на качество вакцин", - указывает ведомство.

Служба также подчеркивает, что за соблюдение процедуры транспортировки, включая температурный режим, несет ответственность выбранный производителем поставщик. "Как только от производителя будет получено разрешение на использование вакцины, ее передадут дальше, и процесс будет идти, как ранее планировалось", - отмечает ведомство.

Первая партия вакцины от коронавируса из 7 200 доз компании AstraZeneca прибыла в Латвию 7 февраля. Следующие поставки этой вакцины запланированы на 13 февраля - 9 600 доз, 20 февраля - 22 621 доза и 3 марта - 32 896 доз. Всего Латвия ожидает получить в первом квартале этого года 172 317 доз вакцины AstraZeneca, во втором квартале - 845 179 доз, а в третьем - 254 374 дозы.