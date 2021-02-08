Глава Карачаево-Черкесии продлил режим самоизоляции для пожилых жителей

ЧЕРКЕССК, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил режим обязательной самоизоляции для пожилых жителей региона до 19 февраля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц возрасте 65 и старше лет до 19 февраля 2021 года. Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в республике выявили 60 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 18 073 случая инфицирования, 16 414 жителей выздоровели, 60 человек умерли.