Суд в Петербурге оставил без изменений решение о сносе незаконных построек на Шиесе

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге оставил в силе решение судов в Архангельске и Вологде о сносе самовольных построек в районе станции Шиес в Архангельской области, где планировалось размещение полигона твердых бытовых отходов из Москвы. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте в понедельник.

"Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил решение Арбитражного суда Архангельской области от 16.01.2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2020 по делу № А05-2324/2019 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Технопарк" - без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Иск был подан администрацией муниципального образования "Урдомское", на территории которого находится Шиес. Решение суда касалось таких объектов, как зона выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8 тыс. кв. м, водозаборный узел, площадка бытового городка, технические дороги, вертолетная площадка, склад-ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными строениями. Процесс продолжался с февраля 2019 года.

О полигоне "Шиес"

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона.

9 января 2020 года Арбитражный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал постройки полигона Шиес незаконными. 26 октября 2020 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердил это решение.