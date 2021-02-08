Треть россиян хотели бы иметь частично удаленный режим работы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Каждый третий россиянин (33%) хотел бы иметь частично дистанционный режим работы. Работать из офиса хотят 44% граждан, свидетельствуют данные опроса, проведенного ДОМ.РФ совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Появился новый востребованный формат работы - комбинированный, совмещающий занятость на рабочем месте/в офисе с удаленной работой из дома. На такой режим занятости в дальнейшем хотели бы перейти 33% опрошенных. Вместе с тем 44% опрошенных по-прежнему называют наиболее желаемым форматом занятости работу в офисе/на рабочем месте", - говорится в исследовании.

Полностью перейти на удаленный формат готовы 7% респондентов. Более половины соотечественников (59%), попробовавших удаленный режим работы, считают, что их жилье подходит для такого формата.

По данным опроса, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса 27% россиян были временно переведены на удаленную работу, еще 6% граждан перешли на дистанционную работу в постоянном режиме.

"По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости - комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать. Мы в ДОМ.РФ реализовали гибридный формат занятости в рамках пилотного проекта "Везде как ДОМа". Четыремстам сотрудникам Группы ДОМ.РФ предоставили возможность выбирать между работой в офисе, из дома и комбинированным форматом. Мониторинг по итогам года выявил, что эффективность 95% этих работников находится на высоком уровне. Остальные 5% показали средний уровень", - приводятся на сайте ДОМ.РФ слова директора по персоналу и операционной эффективности Алексея Первенцева.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки составляет не более 2,5%. Опрос проводился с 23 по 29 декабря 2020 года.