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Фальков надеется, что подавляющее большинство вузов вернется к очному обучению к марту

Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство российских вузов, скорее всего, вернутся к привычному режиму работы к началу марта, надеется глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"С каждым днем все больше наших университетов будет возвращаться к привычному ритму, я надеюсь, что в первых числах марта это будет подавляющее большинство", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Фалькова, на конец прошлой недели дистанционное обучение было организовано примерно в 468 (37%) вузах и филиалах.

Ранее Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе. Приказ об этом за подписью Фалькова размещен на сайте ведомства.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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