В Ненецком АО до 22 февраля продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТАСС, 8 февраля. Режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше продлили в Ненецком автономном округе (НАО) до 22 февраля. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Ненецком автономном округе продлили режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Участники штаба по коронавирусу приняли предложение департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО о продлении режима самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше еще на две недели - с 9 по 22 февраля", - говорится в сообщении.

На это время оформят больничные листы.

Сейчас прививку от COVID-19 сделали 946 жителей НАО, завершили вакцинацию 300 человек, прошли первый этап 646. К концу недели в регион ожидается поставка около 2,5 тыс. доз вакцины.

В НАО с начала пандемии выявили 947 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - три случая. На сегодняшний день на лечении находятся 60 пациентов. В регионе зарегистрировали один случай летального исхода от коронавируса. В Ненецком автономном округе действуют масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов, а также рекомендательная норма для работодателей о переводе на дистанционный режим не менее 30% от списочного состава работников.