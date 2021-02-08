Захарова рассказала, на кого рассчитана страница МИД РФ в TikTok

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Недавно созданная страничка Министерства иностранных дел России в TikTok рассчитана на подростков. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На подростковую, наверное, в первую очередь, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - На самом деле нам интересны все аудитории, потому что внешняя политика, международные отношения - это не статика, это динамика. Все развивается". Захарова отметила, что работа на внешнеполитическом направлении требует гибкости и адаптации к новым форматам обращения к аудитории.

"События последнего времени показали, что эта площадка востребована, причем не только ее аудиторией, но она интересна и нашим западным партнерам, которые активно на ней работают. Кстати, не всегда онлайн, не всегда с открытым забралом, но это отдельный разговор", - продолжила дипломат. По ее словам, это заставило ускорить процесс принятия решения о запуске аккаунта в TikTok, но работа велась уже давно.

Захарова отметила, что МИД будет использовать этот медиаканал, чтобы в доступной форме отвечать на вопросы, интересующие соотечественников и сограждан, в том числе и на консульские темы. "Будут вопросы, связанные с нашей рутинной работой и с центральными событиями внешней политики. Будем активно откликаться на то, что интересно нашей аудитории", - добавила она.

В субботу МИД РФ объявил о создании странички в TikTok. Сейчас там размещено несколько роликов, посвященных российской вакцине от коронавируса "Спутник V". В одном из видео Алексей Навальный говорит о том, что этот препарат со скепсисом принимают за рубежом, в частности на Западе. В ответ МИД приводит кадры состоявшейся 5 февраля пресс-конференции в Москве, на которой глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравляет Россию в связи с публикацией отчета об эффективности российской разработки в авторитетном научном журнале The Lancet.

На другом видео с той же пресс-конференции показана часть выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он рассказывает о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе их первого телефонного разговора поздравил РФ в связи с положительными отзывами о вакцине.