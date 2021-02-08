Итальянский профессор предложил в стране применять "Спутник V"

РИМ, 8 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" является оптимальным препаратом, который должен использоваться в Италии. Такое мнение выразил в понедельник на онлайн-встрече с иностранными журналистами профессор Франческо Вайя, директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"Все материалы, которые имеются в нашем распоряжении, указывают на высокую эффективность российской вакцины, и мы должны ее использовать, особенно если доз не хватает. Надеюсь, что национальный регулятор одобрит ее применение, а государство сможет закупить", - сказал профессор. Он подчеркнул, что в вопросах вакцин "все должны быть свободны от политического и индустриального давления".

В Италии расширяется фронт сторонников применения российской вакцины, положительно о которой высказалась часть авторитетных специалистов. Так, медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Согласно им препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире: эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%.

Главы некоторых итальянских регионов на фоне сокращения поставок заказанных вакцин настаивают на закупке "Спутника V". Официальные власти, однако, говорят о необходимости положительного заключения Европейского агентства лекарственных средств.

На данный момент в Италии вакцинируют препаратами Pfizer - BioNThec и Moderna. Начиная с 9 февраля начнут применять вакцину компании AstraZeneca.