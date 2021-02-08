Жители НАО смогут перед прививкой от COVID-19 сдать тест на антитела бесплатно

ТАСС, 8 февраля. Жители Ненецкого автономного округа (НАО) перед вакцинацией от новой коронавирусной инфекции смогут бесплатно сдать тест на антитела, написал в понедельник в Telegram-канале губернатор региона Юрий Бездудный.

"Жители округа перед вакцинацией от COVID-19 могут сдать тест на антитела бесплатно <...> Считаю, что будет справедливо сделать тестирование методом ИФА бесплатным. Но только для жителей округа, которые приняли решение вакцинироваться", - написал Бездудный.

На этой неделе в НАО ожидается поступление около 2,5 тыс. доз вакцины. "По рекомендациям минздрава перед вакцинацией не требуется проводить тестирование на антитела. Но мы работаем с учетом мнения врачей. Если доктор во время консультации считает необходимым проверить наличие антител в организме - отправляем на тестирование", - добавил губернатор.

Записаться на исследование можно на базе Центральной районной поликлиники НАО и Ненецкой окружной больницы.

Прививку от COVID-19 сделали 946 жителей НАО, завершили вакцинацию 300 человек. В НАО с начала пандемии выявлено 947 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - три случая. На лечении находятся 60 пациентов. В регионе зарегистрирован один случай летального исхода. В Ненецком автономном округе действуют масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении из других регионов, а также рекомендательная норма для работодателей о переводе на дистанционный режим не менее 30% работников.