Вирусолог назвал условие для начала третьей волны коронавируса в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Игнорирование масочного режима и социальной дистанции может спровоцировать третью волну пандемии коронавируса в России. Такое мнение выразил вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. <...> С чем это может связано быть? <...> Главным образом, только с одним - с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,2 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 983 197 случаев заражения, выздоровел 3 472 091 человек, умерли 77 068. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.