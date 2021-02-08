Россия и Венгрия обсуждают возможное производство "Спутника V" венгерской компанией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Венгрия ведут переговоры о возможности производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на базе одной из венгерских фармацевтических компаний. Об этом в понедельник заявил торгпред РФ в Венгрии Павел Ильин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Переговоры [о производстве в Венгрии вакцины от коронавируса] начались в ноябре прошлого года. Пока мы не можем говорить о конкретных результатах этих переговоров, процесс довольно непростой. <…> Мы знаем об одной компании в Венгрии, которая технологически может производить такую вакцину, она занимается производством вакцины от гриппа на данный момент, и сейчас идет работа над тем, чтобы на ее базе наладить производство, но по срокам пока сказать ничего нельзя", - сообщил он.

Ильин добавил, что переговоры о производстве вакцины от коронавируса в Венгрии усложняются специфичностью этой задачи. "Производство вакцины - это специфическая сфера, она в значительной степени отличается от того, чем занимаются крупные венгерские фармацевтические компании, такие как Gedeon Richter и другие", - сказал он.

Венгрия ранее первой в Евросоюзе одобрила применение российской вакцины "Спутник V". В общей сложности для населения этой страны будут доступны сразу пять вакцин: "Спутник V", американская Moderna, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и китайская Sinopharm.