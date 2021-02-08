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Пандемия COVID-19

В Новгородской области отменят обязательный режим самоизоляции для лиц старше 60 лет

Кроме того, с 11 февраля рекомендательный характер будет носить перевод сотрудников на дистанционный формат работы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, введенная из-за ситуации с коронавирусом, будет отменена в Новгородской области с 11 февраля. Соблюдение самоизоляции людьми старшего возраста будет носить лишь рекомендательный характер, сообщили в ходе заседания оперативного штаба в понедельник.

"Исходя из эпидобстановки губернатором новгородской области [Андреем Никитиным] вносятся изменения в указ, которые несколько послабляют введенные ранее ограничения. В частности, рекомендательный характер будет носить самоизоляция для неработающих граждан в возрасте старше 60 лет, рекомендательный характер будет носить перевод сотрудников на дистанционный формат работы при наличии такой возможности и отменен запрет на нахождение лиц не достигших возраста 16 лет в помещения торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или законных представителей", - сообщили в ходе оперштаба.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых ввели в Новгородской области 18 ноября 2020 года. Он был продлен указом губернатора региона до 11 февраля этого года. По словам главного санитарного врача региона Елены Никифоровой, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалась и наблюдается тенденция к снижению. В основном заболевание протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 февраля суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 122 человека. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 25 135. Выздоровели 23 667 человек, 113 пациентов умерли.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
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