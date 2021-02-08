Беглов: потребность Петербурга в уборочной технике составляет около 4 тыс. машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил потребность города в технике для уборки улиц города в 4 тысячи машин, сейчас в городе работают порядка 1 800 единиц техники. Об этом он сообщил в понедельник в эфире "Радио России".

"За два прошедших года мы увеличили арсенал нашей спецтехники. Зарезервировали в бюджете почти 3 млрд рублей и закупили более 400 уборочных машин. Сейчас на службе у города 1 800 единиц техники. Такого крупного парка у города не было с советских времен <...> Необходимо продолжать закупку техники. Петербургу нужны порядка 4 000 уборочных машин", - сказал Беглов.

Он отметил, что в первые дни февраля в городе прошел первый серьезный снегопад этой зимы, который продолжался больше суток, слой выпавшего снега составил 14 сантиметров. По оценке губернатора, коммунальные службы Петербурга отработали ситуацию в штатном режиме.

"Уборку снега синхронизировали с его утилизацией. Увеличили число пунктов временного складирования снега. Навели порядок в работе 11 снегоплавильных пунктов. Ликвидировали очереди на утилизацию снега. Теперь самосвалы со снегом, который они вывозят с крупных магистралей, улиц и дворов не мешают друг другу", - сказал Беглов.

Он также сообщил, что в ближайшее время "Водоканал Санкт-Петербурга" построит три новых снегоплавильных пункта - на Обводном канале, в Калининском и Адмиралтейском районах.