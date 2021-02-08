В Новороссийске построят полигон для мониторинга состояния воды акватории Черного моря

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края построят в Цемесской бухте Новороссийска полигон для мониторинга состояния воды акватории Черного моря. Объект будет запущен с середины текущего года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Полигон позволит проводить экологический мониторинг водной среды за счет способности морских организмов реагировать на загрязнение. Объект разместят в границах морского порта Новороссийска. По данным департамента инвестиций и развития МСП края, в планах реализовать проект уже в середине этого года. Соглашение о реализации проекта подписали в декабре 2020 года АО "Черномортранснефть" и администрация муниципалитета", - сказали в пресс-службе.

К одному из нефтеналивных причалов прикрепят стальные стенды с 30 садками для двустворчатых моллюсков, 18 коллекторов и 12 специальных пластин для самозаселения черноморских мидий, устриц, зеленых и бурых водорослей. Экологический проект позволит дополнительно контролировать влияние производственной деятельности на акваторию и природную экосистему бухты для оперативного выявления возможного загрязнения, уточнили в пресс-службе администрации края.

"Уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Нефтетранспортное предприятие готовится к созданию площадки биологических тест-объектов", - добавили в пресс-службе.