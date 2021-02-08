Глава СПЧ осудил травлю Явлинского за статью о Навальном

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев осудил критику статьи о блогере Алексее Навальном председателя Федерального политического комитета "Яблока" Григория Явлинского, назвав ее "травлей", а его критиков - "инквизиторами".

"Никогда не был сторонником Явлинского и могу поспорить - вряд ли это сейчас уместно - по поводу его оценки существующей политической ситуации в России. Здесь однозначно можно высказаться о той фактически травле, которая развернута в связи с этой публикацией, в связи с этой статьей Явлинского, травле самого Явлинского, - вот что вызывает удивление, - заявил он ТАСС в понедельник. - У нас что, единомыслие в стране? Определенные круги не допускают просто никакой другой мысли?"

Глава СПЧ отметил, что "всякий имеет право на свою точку зрения". "У нас тут же не инквизиция, а Навальный - не святой. Если кто-то берет на себя право стать инквизиторами, мне кажется, это довольно неестественно для демократической страны, тем более эти люди берут на себя право стать инквизиторами, которые вроде бы отстаивают демократические ценности", - считает он.

Фадеев подчеркнул, что "дело даже не в самой аргументации статьи, хотя она продумана, аргументирована по-своему, а дело в той реакции, которую мы наблюдаем". "Это называется тоталитаризм, когда недопустима никакая другая точка зрения. Это жесткая идеологическая политика, не допускающая никаких отклонений, говоря по-старому, по-советскому, от линии партии", - добавил он.

Григорий Явлинский опубликовал в субботу статью, в которой раскритиковал деятельность Алексея Навального.