Комендантский час в Нидерландах продлят до 3 марта

ГААГА, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландское правительство приняло решение продлить комендантский час в стране до утра 3 марта. Об этом сообщил в понедельник журналистам и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус.

"Решение принято, поскольку вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется много неясностей", - отметил он. Несмотря на то что число выявляемых ежедневно случаев заражения снижается, пока остается непонятным, как будут развиваться события дальше с учетом распространения в стране более заразного британского штамма, подчеркнул министр.

В свою очередь полиция Нидерландов заявила, что поддерживает решение и не видит проблем в плане контроля за соблюдением данного ограничения. "Достаточно много людей было оштрафовано - около 7 тыс. человек на прошлой неделе, - сказали в правоохранительных органах. - Однако многие граждане все-таки придерживаются правила или имеют при себе необходимые бумаги". Штраф за нарушение режима комендантского часа составляет €95.

Комендантский час, действующий до с 21:00 до 04:30 по местному времени, вступил в силу в стране с 23 января. Он стал дополнением к практически тотальному карантину, введенному в Нидерландах с середины декабря 2020 года. В его рамках были закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости, приостановили работу тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 14,4 тыс. инфицированных умерли.