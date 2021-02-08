Показатель суточной госпитализации с COVID-19 в Петербурге за неделю снизился почти на 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге по итогам минувшей недели снизилось почти на 17%. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

"Значительно снизился показатель суточной госпитализации. За шестую неделю госпитализировано на 16,8% меньше пациентов, чем за пятую", - отмечается в справке.

Больницы Петербурга, ранее перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются к плановой работе. В 17 городских и восьми федеральных медицинских организациях остается 11 950 коек, отведенных для пациентов с COVID-19 и пневмониями. В ковидных стационарах свободны более 40% коек.

По данным межведомственного совета, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, за последнюю неделю возросло на 6,3%, в то же время отмечается значительное уменьшение общего количества активных больных. "Это связано с тем, что число выздоровевших в абсолютном исчислении значительно превышает число заболевших", - поясняется в справке.

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией, наблюдаемых амбулаторно, на прошлой неделе снизилось на 13,6% по сравнению с предыдущей неделей.

За последние сутки в городе выявили 1 551 случай заражения, это сравнимо с показателями за ноябрь (пик заболеваемости пришелся на конец декабря, когда в Петербурге регистрировалось порядка 3 700 случаев заражения в день). Всего за время эпидемии в городе зафиксировано 346 366 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 249 376 человек, умерли 10 122.