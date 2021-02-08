Эксперты ВОЗ 9 февраля проведут пресс-конференцию по итогам поездки в Ухань

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник совместно с коллегами из КНР проведет пресс-конференцию, на которой обозначит итоги своего пребывания в Ухане, куда эксперты прибыли для выявления происхождения нового коронавируса.

"Международная команда, которая ведет работу по установлению происхождения коронавируса, завершает четырехнедельное пребывание в Ухане и вместе с китайскими коллегами поучаствует в пресс-конференции", - говорится в уведомлении международной организации. Мероприятие состоится в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для установления происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда их поместили в карантин на две недели, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов, на котором впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 года, несколько инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.