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Пандемия COVID-19

Эксперты ВОЗ 9 февраля проведут пресс-конференцию по итогам поездки в Ухань

Группа специалистов прибыла в Ухань для установления происхождения коронавируса 14 января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник совместно с коллегами из КНР проведет пресс-конференцию, на которой обозначит итоги своего пребывания в Ухане, куда эксперты прибыли для выявления происхождения нового коронавируса.

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"Международная команда, которая ведет работу по установлению происхождения коронавируса, завершает четырехнедельное пребывание в Ухане и вместе с китайскими коллегами поучаствует в пресс-конференции", - говорится в уведомлении международной организации. Мероприятие состоится в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для установления происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда их поместили в карантин на две недели, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов, на котором впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 года, несколько инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Теги
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