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Госдума обсудит запрет высаживать детей-безбилетников и изымать животных за долги

Депутаты также рассмотрят законопроект о регулировании работы аптечных сетей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит законопроекты о запрете высадки из транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет, о недопустимости изъятия домашних животных за долги, а также о регулировании работы аптечных сетей.

Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В первую очередь законопроект запрещает высаживать пассажиров моложе 16 лет, которые отказываются вносить плату за проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член профильного комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, "в последнее время участились случаи, когда водители или контролеры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд". "Происходили эти возмутительные случаи в самых разных российских регионах, - сказал он. - Но парадокс заключается в том, что с точки зрения формальной, юридической они поступали правильно".

Для пресечения таких случаев в законодательство вносятся необходимые корректировки. Кроме того, добавил депутат, законопроектом предлагается "разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда".

Запланировано первое чтение поправок в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ о запрете изъятия домашних животных у должников. В действующей редакции ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Регулирование работы аптечных сетей

Депутаты на пленарном заседании во вторник также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Документ внесен в палату парламента в марте прошлого года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Проект предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства.

Новые нормы направлены также на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Так, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений. В частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Кроме того, предусматриваются меры, которые помогут создать здоровые условия конкуренции при осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.

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Неверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"Синяговский, Владимир Ильич
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