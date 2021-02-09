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Счетная палата указала, что до 40% россиян пользуются не соответствующей нормативам водой

Вследствие загрязнения питьевой воды риск смертности увеличивается в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно, отметили в ведомстве
© Николай Никитин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сброс промышленных и сточных вод приводит к тому, что 30-40% населения России пользуются водой, не соответствующей нормативам. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты об эффективности мер по экологической реабилитации водных объектов.

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"Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30% до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно и заболеваемости населения в среднем на 3 млн случаев ежегодно", - говорится в материалах ведомства.

Счетная палата отмечает, что доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, на 1 января 2020 года составляет 23,7%, при этом 1 831 очистное сооружение не оборудовано средствами учета. В отношении 119 очистных сооружений, или 1,5%, не проводится контроль качества сбрасываемых сточных вод.

По данным Счетной палаты, наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на городские агломерации - Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.

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