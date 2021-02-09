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Пандемия COVID-19

Британский журнал объяснил интерес Германии к "Спутнику V" кризисом поставок вакцины в ЕС

Распределение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в Евросоюзе задерживается, пишет The Spectator

ТАСС, 9 февраля. Британский журнал The Spectator объяснил готовность властей Германии рассмотреть применение российской вакцины "Спутник V" от коронавируса кризисом поставок препаратов от других производителей.

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В публикации от 8 февраля издание поясняет, что распределение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в Евросоюзе задерживается. К вакцине AstraZeneca в Германии относятся скептически: регулятор страны разрешил прививать ею лишь граждан младше 65 лет. К тому же, по мнению ученых из ЮАР, препарат показал низкую эффективность против обнаруженного на территории этой страны нового штамма коронавируса.

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности российский препарат "Cпутник V". И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС).

Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире.

Россия уже подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что ЕАЛС сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияРоссияБоррель, ЖозепПандемия COVID-19
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