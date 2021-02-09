В Якутии сообщили об угрозе наводнений на малых реках из-за больших объемов снега и льда

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Превышение уровня снегозапасов (общее количество воды в твердом и жидком виде в снежном покрове) наблюдается на малых реках Якутии, что может привести к наводнениям. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

"По информации о гидрометеорологических условиях на территории республики, в этом году на малых реках наблюдается превышение уровня снегозапасов, что может привести к наводнениям. Показатели толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма на 10-40 см, что, возможно, повлияет на образование заторов", - говорится в сообщении.

Работы по ослаблению прочности льда пройдут на 77 затороопасных участках, их стоимость составит 31,7 млн рублей. Как уточнили в ведомстве, в работы войдут зачернение льда, распиловка, при необходимости взрывные работы.

"На противопаводковые мероприятия планируется привести в готовность и привлечь группировки сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС - порядка 16 тыс. человек, более 2 тыс. единиц техники, 11 воздушных судов, восемь беспилотных авиационных систем", - добавили в ведомстве.

Зоны затопления установлены в 123 населенных пунктах в 24 муниципальных районах.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В 2020 году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.