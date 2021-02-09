Власти Хабаровского края проверяют региональную авиакомпанию после обращений работников

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали проверку региональной компании "Хабаровские авиалинии" после поступившего от сотрудников обращения о нестабильной работе предприятия. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Накануне в соцсетях стало распространяться письмо, в котором указано о миллионной задолженности авиакомпании "Хабаровские авиалинии" перед АО "Хабаровский аэропорт" и ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" за наземное и аэропортовое обслуживание. Также в письме просят проверить работу одного из новых представителей руководства на предмет превышения должностных полномочий и причинения убытков предприятию.

"В министерство транспорта и дорожного хозяйства края поступило официальное обращение за подписью нескольких сотрудников КГУП "Хабаровские авиалинии" о якобы плачевной ситуации на предприятии. Мы планируем самым тщательным образом проверить все изложенные в обращении факты в целях нормализации ситуации", - сказали в министерстве, уточнив, что проверка начата.

Там отметили, что коллектив авиакомпании обращался к региональному правительству и ранее, но до этого проверки показывали нормальную работу предприятия. "Развитие авиационных перевозок в крае, стабильная работа предприятий отрасли - приоритет краевых властей. Управленческие и кадровые решения, которые принимаются в отношении КГУП "Хабаровские авиалинии", нацелены исключительно на повышение эффективности работы, стабилизации финансовой ситуации", - сказал собеседник агентства.

"Хабаровские авиалинии" - краевая авиакомпания, обеспечивающая связь отдаленных поселений и городов региона. Она также перевозит вахтовиков для горнорудных и металлургических предприятий, выполняет рейсы по заявкам санитарной авиации, доставляет почту.