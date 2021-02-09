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В Бурятии сообщили об опасности схода лавин в горах на севере Байкала

Региональное управление МЧС просит граждан отказаться от выходов на горные маршруты в Северо-Байкальском районе

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /ТАСС/. Сход снежных масс ожидается во вторник-среду в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"9-10 февраля в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в указанном районе", - говорится в сообщении.

В службе спасения напомнили, что рельеф местности в регионе способствует образованию и сходу снежных лавин. Опасность в горах сохраняется практически круглый год, чаще всего снежные массы сходят в период с октября по май.

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