Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 5% женщин, которые приняли участие в опросе Rambler Group (имеется в распоряжении ТАСС), планируют дарить мужчинам на 23 февраля стандартный подарок - носки или пену для бритья.

По данным компании, 23 февраля и 8 марта празднуют 73% россиян. Большая часть опрошенных (48%) в данные выходные дни решили отдохнуть дома или на даче. Следующие по популярности способы времяпрепровождения: организовать выезд с друзьями или коллегами (22%), остаться наедине со своими любимыми (22%). Для 7% опрошенных 23 февраля и 8 марта будут рабочими днями, а 1% респондентов решили пойти в баню.

"Мужчины предпочитают дарить традиционные для 8 Марта подарки. Так, 58% презентуют своим любимым цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения. Интересно, что среди женщин лишь 5% рассматривают в качестве подарка мужчинам стандартные носки и пену для бритья. Пятая часть респондентов подарит впечатления, 13% - деньги. 2% участников запланировали купить одежду или обувь, и также 2% - смартфоны и электронику", - сообщают в компании.

Мнение россиян по поводу бюджета на праздники разделилось - 47% планируют выделить на подарки до 3 тыс. рублей, 18% заложили больше - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Столько же россиян заявили, что не пожалеют для близких любых денег. Остальные будут индивидуально подходить к процессу покупки и вкладывать различные суммы. Вариант ответа "до 100 тыс. рублей" выбрали 2%.

Опрос проходил на портале Rambler с 5 по 8 февраля 2021 года. Охват составил полмиллиона пользователей, в нем приняли участие почти 16 тыс. человек со всей России.