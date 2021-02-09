В институте СО РАН надеются решить вопрос с зарплатами ученых в течение двух дней

ТАСС, 9 февраля. Руководство Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН надеется в течение двух дней решить вопрос с низкими зарплатами ученых, на которые сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, сообщил во вторник ТАСС директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов.

В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, она должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей.

"Дирекция института изучает вопрос и будет принимать необходимые меры. Мы отчитываемся сейчас перед всеми вышестоящими инстанциями и надеемся, что в течение пары дней это решится", - сказал Кочетов.

По его словам, у всех научных сотрудников института, 50% которого составляют молодые ученые, разная зарплата, которая высчитывается исходя из оклада и показателей эффективности научного труда, которые рассчитываются исходя из множества показателей. Кроме того, значительная часть зарплат ученых складывается из научных грантов, которые получают группы, состоящие в среднем из трех человек. У тех же научных групп, которые таких грантов не имеют, нет и надбавки за них. Однако, в целом, средняя зарплата ученых ИЦиГ СО РАН составляет удвоенную среднюю зарплату по региону, отметил Кочетов.

Глава государства поручил министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплате зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. Прокуратура Новосибирской области также инициировала проверку по данному факту.