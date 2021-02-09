Два острова финансиста Эпштейна продадут для возобновления выплат его жертвам

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Распорядители недвижимого имущества обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних покойного Джеффри Эпштейна рассматривают возможность продажи принадлежавших финансисту двух островов для получения средств, необходимых для возобновления выплаты компенсаций жертвам его сексуальных преступлений. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на адвоката Дэна Вейнера, представляющего интересы распорядителей недвижимости финансиста на Американских Виргинских островах.

По словам юриста, "множество лиц проявило заинтересованность в приобретении двух объектов недвижимости на Американских Виргинских островах, поступило два-три стоящих предложения об их покупке".

Специальный фонд, учрежденный 25 июня прошлого года, в целом выделил жертвам Эпштейна $49,8 млн. Как уточняло ранее агентство Bloomberg, финансист проживал более 20 лет на Американских Виргинских островах и владел двумя небольшими островами в составе этой территории США. Оценочная стоимость этой части недвижимого имущества Эпштейна снизилась с около $630 млн в июне прошлого года до почти $241 млн 31 декабря того же года.

Распорядители недвижимого имущества из-за нехватки средств приостановили до 25 марта выплату этих компенсаций.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.