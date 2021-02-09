С начала года в Москве не допущено гибели людей при происшествиях на водоемах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество происшествий на водных объектах с начала текущего года в Москве сократилось в два раза, гибели людей не допущено. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"С начала 2021 года в Москве зарегистрированы три происшествия на водных объектах, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спасены три человека, гибель на водных объектах не допущена", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в главке, для обеспечения безопасности на воде патрульные группы из числа инспекторов ГИМС, спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и добровольцев проводят профилактическую работу с населением. Они раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Всего с начала года уже проведено более 3 800 патрулирований, свыше 10 тыс. бесед с населением по недопущению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах. "В ходе патрулирований выявлено 159 детей до 14 лет, находящихся у водоемов без присмотра взрослых", - добавили в пресс-службе.

В МЧС призвали не выходить на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах.