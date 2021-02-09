В Минске судят журналистов "Белсата" за организацию действий, нарушающих правопорядок

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению журналистов польского телеканала "Белсат" Екатерины Бахваловой (Андреевой) и Дарьи Чульцовой в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Поддержать обвиняемых журналисток в районный суд пришли представители ряда общественных организаций, Белорусской ассоциации журналистов, сотрудники негосударственных СМИ.

В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата", не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудницы телеканала были задержаны 15 ноября прошлого года после прямого эфира с "площади перемен" в Минске, после того как сотрудники силовых структур разогнали мероприятие, посвященное памяти Романа Бондаренко.

В Белоруссии в результате протеста несогласных с официальными итогами президентских выборов появились "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты. 11 ноября в один из таких дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он скончался.