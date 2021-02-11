Анна и ее "разведчики". Как педагог допобразования из Казани учит детей самостоятельности

Анна Григорьева из Татарстана стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" с программой в области изучения космоса. Григорьева рассказала ТАСС, почему детям необходимы скаутские навыки и как ей удалось отправить флаг отряда на МКС

В российском дополнительном образовании очень мало программ, связанных с космосом, говорит Анна Григорьева. Педагог соревновалась в естественнонаучной номинации, где, по ее словам, были представлены практически одни только экологи и биологи. Коллег удивила ее специализация, а стать лучшим в номинации и абсолютным победителем конкурса вообще было полной неожиданностью. Одно из испытаний очного этапа в финале — проведение открытого получасового занятия с незнакомыми детьми. Их нужно было посвятить в новый вид деятельности, "грубо говоря, как-то удивить, заинтересовать, это должно быть что-то нестандартное", объясняет Анна. — У меня была подготовка в космонавты. То есть мы выполняли задания по методике, которая похожа на ту, что используют в Звездном городке: там задания на внимательность, знание истории космонавтики, тренировка вестибулярного аппарата, стрессоустойчивость. Ребятам это очень понравилось, как я поняла, — говорит она. Штурманы и провиаторы Основа программы педагога — скаутский метод, обычно используемый в спорте, краеведении и туризме. Скаутов-ученых в естественнонаучной деятельности представить сложно, но возможно: слово scout в переводе с английского означает "разведчик". — Наш отряд космических разведчиков разбит на экипажи — то есть идет работа в малых сплоченных группах. Экипажи — по аналогии с экипажами космических кораблей: ребята не просто что-то узнают, например, об ориентировании по звездам, они узнают это в рамках специальности "штурман в экипаже". Так в течение года они осваивают, разбирают несколько специальностей. Потом они вот таким сплоченным экипажем, где каждый знает свою роль, отправятся, например, в экспедицию для наблюдения звездного неба, — объясняет Анна.

Описание Анна Григорьева © Личный архив Анны Григорьевой

Под специальностями педагог подразумевает роли в экипаже: командир, штурман, связист, медик, экипировщик и провиатор. В путешествии коллективу нужны люди, которые составят маршрут, заготовят провизию, будут следить за психологической обстановкой и расходованием денег. — Для детей актуально, что это специальности именно для существования. Если они захотят вместе экипажем куда-то поехать: на соревнования, даже просто день рождения чей-то организовать, у них уже, грубо говоря, есть вот эти паттерны в голове — что делать, как быть самостоятельными, — говорит Анна. Экспедициями называются походы выходного дня, куда дети выезжают с родителями. Центр внешкольной работы Авиастроительного района Казани, где работает Григорьева, выступает в качестве организатора. Иногда Анна приглашает подопечных на ночь наблюдений, к примеру, за уникальным расположением небесных тел. Это ценная возможность для родителей провести время с детьми в нетипичной обстановке, считает педагог. Так они сплачиваются и становятся единой командой. — При этом могут быть какие-то исследовательские, необязательно связанные именно с космосом цели, — говорит Анна. — Например, пару лет назад мы ездили: у нас в Татарстане, оказывается, есть район с водопадами. Вот мы туда ездили, их искали. Это была такая поисковая исследовательская деятельность. Наперегонки с подрастающим поколением У подопечных Анны самые разные интересы. Она старается подстраиваться под них, получая новые знания. Например, в этом году у нее появилась программа "Компьютерная графика". Еще педагог рассчитывает оформить разработку по 3D-моделированию. — Когда я пришла работать, у меня все было, в основном связанное именно с астрономией и космосом. Сейчас я понимаю, что это детям интересно, но ко всему этому нужен еще какой-то базис, навыки, чтобы делать конкурсные работы. То есть детям недостаточно любить астрономию и знать что-то о Солнце, им еще нужно уметь осваивать какие-то программы, например для рисования, чтобы нарисовать космический стикерпак, — говорит педагог.

Описание Ученик во время занятия © Личный архив Анны Григорьевой

Ребята, например, интересуются дополненной реальностью. Анна хочет освоить эту технологию и оформить полученные знания в методическую разработку, по которой можно учить детей. — Если остановиться и ничего не делать, то дети тебя обгоняют просто в два счета. Они сейчас настолько мотивированы и заинтересованы что-то делать, им достаточно указать направление, и они сразу туда бегут. Может быть, не всегда правильно, иногда они ищут длинные пути или бросают на половине дороги, но если все это поддерживать, если самому бежать в том же направлении, немножечко их обгоняя, то все будет хорошо, — говорит она. Мы берем с собой в поход Помимо "Космических разведчиков", педагог ведет несколько программ. Не каждый ребенок может попасть в отряд, для этого необходимо желание выйти за образовательную программу, например участвовать в конкурсах. Всего в отряде порядка 60–70 человек. — Есть те, кто уже редко ходит, потому что они программу закончили. Они пришли в отряд шесть лет назад. Сейчас они — 11-классники, и если появляются, то не в рамках постоянных занятий, а, например, ради какого-то мероприятия. Помогают мне что-то организовать или сами проводят что-то для моих ребят как наставники, тьюторы, — рассказывает Анна. За все время существования "Космических разведчиков" их самым младшим участником стал шестилетний мальчик.

— Я думала, что это не наша история, что мы с этим не справимся. Потому что в шесть лет нужны немного другие подходы, другие методы работы. Но это был уникальный мальчик, суперпродвинутый. Например, он участвовал в чемпионате научных состязаний и там занял первое место, хотя на тот момент ему было семь лет. Здесь дети возрастом не измеряются, есть уникальные, которых я в и шесть лет могу взять, если они очень хотят и горят этим, — говорит Анна. По словам педагога, заниматься к ней чаще всего приходят мальчики, но на более долгий срок все же остаются девочки. Они и работают эффективнее. — Наверное, про девочек родители думают, что это не для них. Когда у нас бывает день открытых дверей — они их мимо стола проводят, я не успеваю еще ничего сказать, объяснить, кто мы такие, чем мы занимаемся. Поэтому процент приходящих девочек очень маленький. Но если девочка попадает к нам, то это надолго. Может быть, потому что девочки более прилежные. Все-таки конкурсные испытания или какая-то постоянная работа день ото дня в отряде требуют усидчивости. У девочек эта усидчивость развивается раньше, чем у мальчиков, — считает она. Дружба с космонавтами Для ребят Анны космонавты — идеал человека будущего, который развит эмоционально, физически, умственно и нравственно. Поэтому девушка и ее подопечные стараются сотрудничать с ними: встречаются на различных конкурсах, при случае обмениваются телефонами, адресами электронной почты, приглашают на мероприятия. Педагог благодарна космонавтам за их особое отношение к детям. — Любой конкурс или конференция, или что-то связанное с космосом, — мне кажется, что если туда пригласить космонавта, он никогда не откажет. Поэтому мы ездим. У нас в России есть постоянно проводящиеся конкурсы, например Научные юношеские чтения имени Королева. В прошлом году нам удалось там познакомиться с командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко. Если приезжать на такие мероприятия, то там космонавты всегда есть, — говорит Анна. По словам педагога, все космонавты общаются между собой и дружат. Поэтому, когда знакомишься с одним, двумя или тремя людьми, "уже сразу есть какой-то выход дальше". — Если у тебя интересный проект и если ты знакомишься не ради праздного любопытства, а ради какой-то реальной работы, тем более работы с детьми, они всегда идут навстречу, всегда отзываются, связываются. То есть это несложно, если этим заниматься, — говорит она. В 2016 году отряду удалось познакомиться с космонавтом Сергеем Рязанским.

Описание Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский © Донат Сорокин/ТАСС

— У нас тогда отряд существовал два года, мы встретились с Сергеем Николаевичем и показали ему, как мы работаем, по какому принципу. А он тогда только стал председателем Российского движения школьников. Не знаю, это было основной целью визита или нет, как я понимаю, он ездил по стране, и в том числе смотрел практики по работе с детьми, — говорит Анна. Космонавт, по словам Анны, высоко оценил их работу. Тогда педагог, не особо надеясь на согласие, попросила Рязанского свозить флаг отряда на Международную космическую станцию. Он пообещал выполнить просьбу. Космонавту передали уменьшенную копию флага, который отряд возит с собой в экспедиции: символ успел побывать в различных знаковых местах, в том числе на Эльбрусе. Рязанский сдержал слово, взял флаг в экспедицию на МКС в 2017 году. — Рязанский очень активен в Instagram — мы с детьми постоянно смотрим фотографии, которые он сделал. Он летал, получается, три года назад, но у него до сих пор, я так думаю, даже 30% фотографий, которые он сделал, не выложены. Он все очень красиво фотографировал: и горы, и города, и какие-то интересные водные объекты с высоты. В этом смысле мы следили за Землей из космоса его глазами, — говорит Анна.

Описание Флаг отряда Анны Григорьевой на Международной космической станции © Личный архив космонавта Сергея Рязанского

Следующая встреча с Рязанским состоялась в прошлом году после всероссийского конкурса "Космос", где подопечный Анны удостоился специального приза жюри как самый юный участник. Космонавт вернул детям флаг с печатью, означающей, что символ отряда побывал на МКС. — И еще я год целый ждала фотографию. Сейчас есть такое, да, что не запостил — не было. Просто у Сергея Николаевича 700 тыс. фотографий архива из этого полета, и он их очень долго разбирал. Но когда уже нужно было ехать на всероссийский конкурс, я говорю: "Сергей Николаевич, пожалуйста, найдите". И он нашел. И сейчас у меня есть фотография, где наш флаг снят на фоне космоса, на фоне Земли — там видно космический корабль "Союз". Для меня это просто невероятно, когда я получила эту фотографию, я плакала от счастья, не могла остановиться. Это невероятные эмоции, — говорит она. Как дети победили Анне 25 лет, и жизнь ее с детства связана с изучением космоса. Отец девушки — учитель физики и астрономии с 30-летним стажем работы. Он всегда увлекался астрономией, космосом и ракетомоделированием. В 1999 году, будучи директором экспериментального лицея в Казани (впоследствии реорганизован в лицей им. Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете — прим. ТАСС), отец Анны создал детскую общественную организацию "Космические разведчики". — Ребята ездили на олимпиады, в Звездный городок на прямую связь с космонавтами, ходили в походы, экспедиции для наблюдения за звездным небом. Все это происходило, пока я росла. Поэтому, глядя на все это, конечно, не загореться, не впечатлиться и не влиться было просто невозможно, — рассказывает она.

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В детстве Анна мечтала стать журналистом, даже издавала свою газету, но все же выбрала профессию астронома. В лицее она участвовала в профильных олимпиадах, в 2010 году ездила на Всероссийскую олимпиаду школьников. А для дальнейшего обучения выбрала кафедру астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета. Со второго по шестой курс она раз в полгода ездила на Северный Кавказ — работать на шестиметровом телескопе БТА (большой телескоп азимутальный). Параллельно с этим Анна начала заниматься с детьми, и те "победили", признается она. Девушка работает с юными подопечными уже седьмой год. Еще на первом курсе она трудилась вожатой в лицее им. Н.И. Лобачевского, который закончила сама. — Где-то год я поработала, занималась с олимпиадниками, — это скорее тьюторство, то есть не педагогическая работа. Потом был перерыв, и, когда я училась на третьем курсе, меня позвали в Центр внешкольной работы Авиастроительного района Казани. В этот момент центр получил грант на развитие и в рамках гранта закупили телескопы. Закупили — закупили, а что с ними делать, не знали. И вот случайно мы на выставке "Аэрокосмические технологии и образование" познакомились, там меня нашли и сюда пригласили работать, — рассказывает Анна.​​​​​ Не хватает спокойствия В отличие от коллег, Анна может отдавать работе практически все личное время — своих детей у нее пока нет. Подготовка к одному двухчасовому занятию занимает час, "но это если идет по накатанной", признается она. Если же Анна задумает провести что-то необычное, то подготовка может длиться дольше, чем само занятие. — Если честно, мне в профессии не хватает немного спокойствия, что ли, — говорит она. — Мы все одухотворенные, очень любим работать с детьми, но на самом деле работа нервная, и вот если бы, может быть, было побольше спокойствия, то вся эта подготовка к занятиям была бы более качественной. Мне самой иногда не хватает качества в этой работе, потому что половину времени ты думаешь, что сейчас кто-нибудь придет и скажет, что тебе надо было вчера или неделю назад заполнить какую-то такую бумажку: "Срочно сиди и заполняй". Это все равно сказывается на всех нас, на педагогах. Я думаю, и на школьных учителях тоже — я еще веду в школе астрономию. Там, в принципе, то же самое. Поэтому спокойствия бы нам, тогда качество возросло бы еще, без сомнений. Девушка считает, что если педагог несчастлив, не чувствует себя в безопасности и ощущает беспокойство, то работа с детьми становится опасной — им передается его эмоциональное состояние.

Описание Награда и диплом конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" © Личный архив Анны Григорьевой