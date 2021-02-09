Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников попрощался с труппой театра "Гоголь-центр".

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое", - написал он во вторник на своей странице в Instagram. Серебренников поблагодарил учеников, друзей и врагов за уникальный опыт, который помог ему разобраться во многих вещах. Он также добавил, что "Гоголь-центр" как идея и как театр продолжит жить, потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее чиновников и обстоятельств, важнее и шире их создателей.

Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра. Контракт Серебренникова истекает 25 февраля.

2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году.