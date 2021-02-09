Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства нападения на россиянку

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье запросило подтверждение в правоохранительных органах Турции, чтобы уточнить обстоятельства вооруженного нападения на россиянку. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии во вторник.

"Генконсульство располагает только информацией, опубликованной вчера в местных СМИ. Запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия", - сказал собеседник агентства.

В генконсульстве добавили, что сама гражданка России для оказания помощи не обращалась.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что вооруженные бандиты в Анталье напали на россиянку и отобрали у нее мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.