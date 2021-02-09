СК просит домашнего ареста для депутата Янкаускаса по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следствие требует отправить под домашний арест до 23 марта муниципального депутата по столичному району Зюзино Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на запрещенной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило соответствующее ходатайство СК.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении Янкаускаса Константина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемических норм)", - сказали в суде.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как среди их участников находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.