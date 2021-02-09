Профсоюзы считают, что институтам СО РАН нужно 25 млн рублей в год для повышения зарплат

"Мы каждый год с этой проблемой обращались в администрацию президента и в Минобрнауки, и по линии профсоюза РАН, и по профсоюзу СО РАН. Я собирала информацию по нашим институтам, сколько средств нужно, чтобы выполнить указ президента. Примерно от 25 до 30 млн рублей не хватает в среднем институту для этого. Я это передавала министерству с просьбой увеличить финансирование", - сказала Левченко.

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Институтам Сибирского отделения РАН, сотрудница одного из которых Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты, необходимо в среднем по 25-30 млн рублей ежегодно для обеспечения зарплат научных сотрудников на уровне, вдвое превышающем среднюю зарплату по региону, как определено указом президента, сообщила ТАСС председатель профсоюза СО РАН Людмила Левченко.

По ее словам, такая ситуация системна во многих институтах. Министерством науки и высшего образования РФ определены положения об оплате труда, расписаны оклады должностей и ставки. Согласно положению министерства, оклад старшего научного сотрудника действительно составляет 25 тыс. рублей на полную ставку. В целом сотрудники получают ставки от младшего научного сотрудника - 15 тыс. рублей, до главного - около 30 тыс. рублей.

Информация подтверждается и объявлениями о вакансиях на сайте института, где для научного сотрудника указан оклад в 22 тыс. рублей. Другие институты СО РАН также предлагают для научных сотрудников оклад от 16 до 30 тыс. рублей.

"Институты у нас работают по госзаданию, финансирование которого составляет от 70% до 80% средств, которые нужны для того, чтобы институт функционировал. И 20-30% институты сами зарабатывают за счет договоров, грантов, проектов, поэтому зарплата - это минимальный оклад, а дальше разные надбавки", - отметила Левченко. Она добавила, что в настоящее время есть множество грантов для молодых ученых, но они предоставляются на конкурсной основе, и получают их не все. Некоторые гранты дают небольшую надбавку к зарплате, порядка 5 тыс. рублей.

Глава государства поручил министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплате зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. Прокуратура Новосибирской области также инициировала проверку по данному факту.