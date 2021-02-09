В России выявили 15 019 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 17 октября

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 019, это минимальный прирост с 17 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,4%.

В общей сложности, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 3 998 216 человек.

Новые 1 584 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 947 036 инфицированных.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 1 728 заразившихся. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. За сутки в столице были выписаны по выздоровлению 3 554 пациента, было зарегистрировано 73 летальных исхода. За все время вылечились 854 725 человек, 14 031 умер. В настоящее время продолжают лечение 78 280 человек.

При этом в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 078 заразившихся коронавирусом, это минимум с 4 ноября. Днем ранее там был подтвержден 1 551 случай заражения. Выписаны по выздоровлению 3 739 человек за минувшие сутки, 61 пациент умер. Всего уже здоровы 253 115 человек, умерли 10 183 пациента.

За сутки в Подмосковье выявили 903 заразившихся, в Нижегородской области - 457, в Воронежской - 369, в Ростовской - 356.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снизилось до 426 732, следует из сообщения штаба. Это минимум с 8 ноября.

Выздоровевшие

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 795. Всего уже выздоровели 3 493 886 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 980 человек в Московской области, 465 - в Челябинской области, 442 - в Нижегородской области, 417 - в Ростовской области, 359 - в Архангельской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 530 против 407 днем ранее. Всего от инфекции умерли 77 598 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 1,94%, следует из данных штаба.