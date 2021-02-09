Правила упрощения возрастной маркировки литературы могут изменить к лету

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Закон об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы может быть принят до конца текущего созыва Государственной думы, заявила председатель комитета Госдумы по культуры Елена Ямпольская.

Она отметила, что накануне с аппаратом была завершена работа над новой редакцией законопроекта ко второму чтению в соответствии с поручением президента, в том числе "мы попытались прописать критерии продукции, имеющей особую ценность для общества".

"Буквально на днях вариант законопроекта ко второму чтению будет разослан всем участникам процесса, и надеюсь, что в ближайшем будущем, в течение двух-трех недель, мы проведем на площадке Государственной думы согласительное совещание, где придем к некоему консенсусу, и будем выносить законопроект на второе и следом третье чтение. Для меня это такой гештальт, который я считаю необходимым закрыть к завершению нынешнего созыва [летом]", - сказала Ямпольская во вторник журналистам.

Депутат напомнила, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2019 года. "С тех пор мы бьемся, чтобы довести его до второго чтения", - сказала она.

О законопроекте

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в декабре 2019 года, упраздняет большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе рассмотреть вопрос изменения правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства после того, как вопрос был поднят на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшемся 27 октября 2020 года.

Тогда Ямпольская отметила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров: "Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+. Депутат предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.