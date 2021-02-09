Журналисты "Белсата" в суде не признали вины в организации действий, нарушающих порядок

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Журналисты польского телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова, обвиняемые в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в ходе судебного заседания в суде Фрунзенского района Минска отказались признавать свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Свою вину полностью не признаю", - заявила Бахвалова.

На вопрос судьи Чульцова также отметила, что полностью не признает своей вины.

По данным государственного обвинения, Бахвалова и Чульцова по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта. Согласно материалам уголовного дела, своими действиями журналисты "Белсата" нанесли ущерб городскому транспортному предприятию в сумме около 11,5 тыс. белорусских рублей (около $4,4 тыс.).

В ходе судебного заседания выяснилось, что каждая из обвиняемых оплатила 50-процентную сумму предъявленного ущерба. В настоящее время в суде заслушивают показания свидетелей.

Бахвалову (Андрееву) и Чульцову обвиняют по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления"). В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата", не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудницы телеканала были задержаны после прямого эфира с так называемой площади перемен в Минске, после того как сотрудники силовых структур 15 ноября разогнали участников акции в память о Романе Бондаренко.

В Белоруссии в результате протеста несогласных с официальными итогами президентских выборов появились "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты. 11 ноября в один из таких дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он скончался.