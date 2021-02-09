РФ и Израиль обсуждают возможность совместного производства вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия и Израиль обсуждают сотрудничество по борьбе с коронавирусом, в том числе возможность совместного производства вакцины "Спутник V". Об этом заявил во вторник посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Власти Израиля будут рассматривать с учетом своих интересов сотрудничества [с РФ по борьбе с коронавирусом]. <...> Не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины ["Спутник V"] в той или иной форме", - сказал он.

По словам дипломата, Москва предоставила израильским властям полную информацию о "Спутнике V".

"Российский фонд прямых инвестиций находится в контакте с соответствующими структурами израильскими. Не далее как сегодня я встречался с министром здравоохранения Израиля господином [Юлием] Эдельштейном", - рассказал Викторов.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.