Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"Сегодня отрасль динамично развивается, строятся новые аэропорты, крупные пересадочные узлы, обновляется парк воздушных судов. Важно, что большое внимание вы уделяете повышению безопасности пассажиров, улучшению качества и доступности авиационных услуг", - говорится в телеграмме премьера.

По словам Мишустина, гражданская авиация занимает особое место в транспортном комплексе страны, поскольку от ее четкой и эффективной работы зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей. "Вы объединяете нашу большую страну, решаете важнейшие задачи по снабжению жителей отдаленных территорий России медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости, доставляете пассажиров и грузы в любую точку мира, обеспечиваете межрегиональные и международные связи. И делаете это на самом высоком профессиональном уровне", - отметил глава кабмина.

"Ваш труд связан с риском, требует компетентности и большого напряжения. Поэтому профессию авиатора выбирают люди ответственные и надежные, способные оперативно действовать в самых сложных и нештатных ситуациях. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов. Особые слова признательности - ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации. И являются примером во всем для молодых специалистов", - заключил Мишустин.

День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля. Приурочен к дате принятия постановлений Совета труда и обороны СССР "Об организации Совета по гражданской авиации" и "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота" (1923).