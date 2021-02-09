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Губернатор Петербурга учредил городскую награду за заслуги в международном сотрудничестве

Нагрудный знак могут получить граждане России и иностранцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга учредило награду в виде нагрудного знака за заслуги в сфере международного сотрудничества. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, в соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, знак может вручаться гражданам России и иностранцам.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О награде правительства Санкт-Петербурга - нагрудном знаке "За особые заслуги в области международного сотрудничества"  <...> Награду будут вручать в знак признания выдающихся заслуг граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области международного сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

В постановлении определяется порядок представления к награде, ее вручения и правила ношения нагрудного знака. Как отметили в пресс-службе, этот нагрудный знак смогут получить не более 10 человек в год.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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