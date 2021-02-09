Песков прокомментировал отказ Киева от применения "Спутника V"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Другим государствам достанется больше доз "Спутник V", если Киев не заинтересован в поставках этой российской антиковидной вакцины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Таким образом он прокомментировал высказывания Зеленского об отказе от использования "Спутник V".

"Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять и прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт", - отметил Песков.