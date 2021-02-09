Эксперты ВОЗ назвали маловероятной прямую передачу коронавируса от летучей мыши человеку

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые считают маловероятной прямую передачу коронавируса SARS-COV-2 от летучей мыши человеку. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Соответствующие данные свидетельствуют о том, что вирус может происходить от естественного хозяина-переносчика. Но Ухань не является местом, где летучие мыши собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей, но, возможно, распространение было вызвано другими животными", - отметил Питер Бен Эмбарек.

Эксперты ВОЗ заявили, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. Вспышки коронавируса, помимо рынка "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках.