Песков не стал комментировать идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям.

"Вопрос не патриотический, он провокационный. Вопросы памятников находятся в прерогативе городских властей. Я воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа", - сказал Песков.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку. В общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным, и теперь пора восстановить его на первоначальном месте.

Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.