Союз журналистов России назвал закрытие российских телеканалов в Латвии "зачисткой" эфира

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) расценивает закрытие 16 российских телеканалов в Латвии как зачистку медиапространства в этой стране. Такое мнение высказал ТАСС секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

"Не только на наших глазах, но и на виду всех европейских институтов, призванных развивать и защищать свободу слова и журналистики, происходит окончательная зачистка медийного пространства Латвии и соседних прибалтийских стран. От российских СМИ, от информации поступающей из России и от информации на русском языке, исходящей из России и с точки зрения российских журналистов", - заявил собеседник ТАСС.

Он считает, что на этом процесс не остановится. "После зачистки телеэфира последуют блокировки, санкции и запреты трансляций в интернете, а за просмотр и использование российского контента будут вводиться все новые штрафы. Ничего общего со свободой слова эти процессы не имеют, да и никто в странах Балтии и Евросоюза уже не считает нужным скрывать это", - заметил Шафир.

По его словам, происходит информационное выдавливание России из европейского пространства.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории республики еще 16 российских телеканалов, в том числе, "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life".