В Twitter за 11 месяцев удалили более 8,4 тыс. записей с дезинформацией о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Компания Twitter в рамках борьбы с дезинформацией о новом коронавирусе с марта прошлого года удалила более 8,4 тыс. записей в одноименном сервисе микроблогов. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

Представитель Twitter по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо напомнила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом, и т.д. "С тех пор наши команды удалили 8 493 твита, а наши автоматизированные системы оспорили [утверждения владельцев] 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования", - информировала Рохо.

Она назвала еще один итог кампании по обеспечению безопасности и корректности дискуссий в Twitter. Число учетных записей, заблокированных или удаленных в связи с этим администраторами платформы, возросло за последний календарный год на 105%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта прошлого года была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,5 млн человек, более 2,3 млн умерли.