ООН ожидает в феврале-апреле температуру выше нормы в большинстве районов мира

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Температура на поверхности суши в большинстве районов Земли с февраля по апрель ожидается выше нормальных значений. С таким прогнозом выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

В опубликованном в Женеве информационном бюллетене она отмечает, что природное явление Ла-Нинья, связанное с широкомасштабным охлаждением поверхности Тихого океана в его центральной и восточной частях, "прошло свой пиковый период" в октябре-ноябре прошлого года. "Вероятность того, что оно сохранится в течение февраля-апреля, составляет 65%", - констатировала ВМО. По мнению специалистов, "несмотря на общее охлаждающее воздействие Ла-Нинья, ожидается, что в феврале-апреле 2021 года температура на суше будет выше нормы в большинстве районов земного шара".

Обычно природный феномен Ла-Нинья оказывает противоположное воздействие на погоду и климат в сравнении с явлением Эль-Ниньо, с которым связывают "согревающий эффект". Ла-Нинья "обладает временным охлаждающим эффектом, но этого было недостаточно, чтобы 2020 год не стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений", напомнили в ВМО. "Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются основными движущими силами климатической системы Земли. Но все естественные климатические явления сейчас происходят в контексте антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, усугубляет экстремальные погодные условия, влияет на сезонные осадки и осложняет работы по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В январе ВМО сообщила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало в истории наблюдений за погодой и климатом самым теплым, а 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами.