Глава миссии ВОЗ в Ухане рассказал о наиболее вероятной гипотезе появления коронавируса

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Передача вируса от животного человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"У нас было четыре ключевые гипотезы, каким образом вирус мог передаться человеку. <...> Первая - это прямая передача от животного к человеку, вторая - передача вируса к человеку от промежуточного вида животного, в котором вирус мог адаптироваться и находиться до передачи к человеку", - сказал он. "Третья гипотеза - это передача через продовольственную цепочку, в частности через замороженные продукты. <...> И четвертая гипотеза - это вероятность инцидента, связанного с лабораторией", - указал эксперт.

"Мы изучили каждую гипотезу и изучили вероятность каждой из них. Наиболее вероятной из них является передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар", - заявил Питер Бен Эмбарек. Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной.

Лабораторный инцидент

Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной", заявил Питер Бен Эмбарек.

"Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус", - сказал он.

Роль рынка в Ухане

Ученые пока не знают, какую роль сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса нового типа, сообщил Питер Бен Эмбарек.

"Мы не знаем конкретную роль рынка "Хуанань". Нам известно, что в декабре 2019 года там была вспышка среди людей, которые были на рынке", - сказал он. "Как вирус появился на рынке и распространился там, до сих пор неизвестно", - добавил глава миссии ВОЗ.