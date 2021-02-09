В Дагестане сняли ограничение по выходу на работу лиц старше 65 лет

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Ограничение по выходу на работу лиц старше 65 лет отменили в Дагестане на фоне снижения числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил во вторник журналистам врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Мы отмечем, что есть снижение, но пока стабильности еще нет. Исходя из этого, сегодня мы на оперативном штабе приняли решение снять пока одно ограничение - ограничение по лицам 65 и выше, по ограничению выхода их на работу. Остальные ограничения мы пока сохраняем", - сказал он.

При этом Меликов отметил, что власти рассчитывали на более активное снижение числа заразившихся. "К сожалению, мы пока, на мой взгляд, не вышли на те показатели, которые позволили бы нам дать значительные послабления", - пояснил он.

По последним данным, в республике за сутки выявлено 72 случая заражения. Всего в Дагестане зафиксировано 28 598 случаев инфицирования, 1 273 умерли.

Ранее сообщалось, что республиканская клиническая больница №2 в Махачкале, перепрофилированная под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, возобновила оказание плановой медицинской помощи. Такое решение было принято в связи со снижением числа заразившихся коронавирусом в республике и необходимостью оказания плановой медицинской помощи населению.